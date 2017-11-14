Нідерланди звинуватили Росію у спробі вплинути на громадську думку щодо MH17

Російські спецслужби намагаються вплинути на громадську думку в Нідерландах, поширюючи фейкову інформацію, заявила міністр внутрішніх справ країни Кайса Оллонгрен.

Як передає DutchNews.nl, Росія, за її словами, спробувала вплинути на думку громадськості щодо катастрофи MH17. Йдеться, зокрема, про підроблений веб-сайт, який був зроблений під офіційний сайт нідерландського слідства і заповнений недостовірною інформацією.

Міністр також повідомила, що нідерландські компанії стають мішенями для російських хакерів, а співробітники спецслужб Росії збирають дані в Нідерландах і намагаються впливати на процес прийняття рішень.

"Нідерланди постійно відстежуються російськими службами безпеки", - сказала Оллонгрен.

Катастрофа малайзійського Boeing сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. У серпні 2014 року була створена Міжнародна слідча група, куди увійшли представники Росії. У липні 2015 року Росія заблокувала в Радбезі ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17.