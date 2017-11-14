Німецький PEN-центр проведе акцію за звільнення політв’язня Сенцова

Німецький центр Міжнародного PEN-клубу проведе акцію за звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, незаконно ув'язненого Росією.

Про це повідомляють на сторінці заходу у Facebook.

"Акція, організована берлінським активістом, письменником і PEN Фреєю Клір, відбудеться 15 листопада в Берліні перед посольством Росії. Ми вимагаємо негайного звільнення Олега Сенцова", - йдеться у повідомленні організаторів акції.

У PEN також вимагають звільнити "всіх кримських українців, депортованих російськими окупаційні силами за захист своєї батьківщини", пишуть Крим.Реалії.