Онлайн-маніпуляції вплинули на результати виборів у 18 країнах, - Freedom House

Міжнародна правозахисна організація Freedom House опублікувала щорічну доповідь "Свобода в мережі-2017". У ній мова йде про те, що уряди у всьому світі спрямовують свої зусилля на маніпулювання інформацією в соціальних мережах, підриваючи демократію та сприяючи падінню рівня свободи в інтернеті, повідомляє Радіо Свобода.

За даними правозахисників, онлайн-маніпуляції та тактика дезінформації торік відіграли важливу роль на виборах у принаймні 18 країнах, включно зі впливом Росії на виборчий процес у Сполучених Штатах.

"Використання платних коментаторів та політичних ботів для поширення державної пропаганди було започатковано Китаєм та Росією, але тепер стало глобальним", – заявив президент Freedom House Майкл Абрамович.

За даними дослідників, українська влада, заблокувала деякі інтернет-сервіси російського походження, в тому числі популярні соціальні мережі та пошукову систему. Це сталося після того, як російські агенти заполонили соціальні медіа сфабрикованими повідомленнями, що просувають вплив Кремля.

Серед країн, які обмежують інтернет найменше, названі Ісландія, Естонія та Канада, Сполучені Штати посіли п’яте місце в цьому списку. Серед найгірших у списку з 65 країн фігурує Китай, Росія обіймає 15-те місце за рівнем несвободи в мережі.