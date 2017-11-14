Підлегла голови НАЗК звинуватила Корчак у фальсифікації перевірки декларацій

Голова департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила главу НАЗК Наталію Корчак у фальсифікації висновків перевірки декларацій.

Про це повідомляє "Громадське".

За її словами, голова НАЗК давала прямі вказівки щодо перевірки окремих депутатів і фальсифікувала висновки перевірки декларацій.

"Особисто я отримувала вказівки від голови НАЗК для повної перевірки окремих народних депутатів, щоб у результаті вони були «чесними і правдивими» і щоб там не знайшли порушень", - наголосила Соломатіна.

За її словами, е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, та для особистого збагачення очільниці НАЗК.

"Повна перевірка восьми депутатів, які мали б закінчитися ще в травні, навіть ще не розпочалися. За увесь час проведено повну перевірку усього лише 91 декларації", - зазначила Соломатіна.

Вона закликала відсторонити голову НАЗК на час проведення розслідування та провести повний аудит роботи агентства.

Усі матеріали були передані Генпрокуратурі, але були повернуті без розгляду. Тому Соломатіна передала свої заяви до НАБУ.