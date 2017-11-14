Підозрюваний у смертельній ДТП у Києві відмовляється давати свідчення

Підозрюваний у смертельній ДТП у Києві Володимир Найда наразі відмовляється давати свідчення. Про це заявив керівник київської поліції Андрій Крищенко, передає Еспресо.TV.

"Допитують свідків, один із потерпілих у неконтактному стані. Затриманий відмовляється надавати свідчення, посилаючись на стан здоров'я - його також було доставлено до лікарняного закладу", - сказав Крищенко.

Поліцейський зазначив, що результати аналізів Найди на вміст алкоголю в крові будуть готові за кілька днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про затримання винного у цій ДТП.