Порошенко погодив із президентом Словенії позиції перед самітом "Східного партнерства"

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Словенії Борутом Пахором. Про це повідомляє прес-центр глави української держави.

Зазначається, що Порошенко привітав Пахора з "переконливою перемогою на президентських виборах" та висловив сподівання на продовження плідного двостороннього діалогу.

"Лідери обох держав висловили задоволення реалізацією спільних домовленостей щодо відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Любляною, яке сприятиме розвитку міжлюдських контактів", – йдеться у повідомленні.

Президенти узгодили позиції напередодні П’ятого саміту "Східного партнерства", який відбудеться у Брюсселі 24 листопада 2017 року.

Нагадаємо, президента Словенії Пахора перевибрали цієї осені на другий термін.

Зауважимо, Борут Пахор у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го - у роки найгіршої фінансової кризи в історії країни. Під час передвиборчої боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання - об'єднати людей. У рамках кампанії протягом 25 днів пройшов понад 700 кілометрів між національними містами і селами для зустрічей з виборцями.

Зауважимо, президент у Словенії, як і в Чехії, виконує переважно церемоніальні функції. Разом з тим глава держави очолює армію і висуває кандидатури на низку важливих посад, зокрема голови національного банку.