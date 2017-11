Проти корпорації Google у США розпочали антимонопольне розслідування

Проти корпорації Google Inc у США розпочалося повномасштабне розслідування у справі про можливе порушення прав споживачів і антимонопольного законодавства. Про це з посиланням на генпрокурора штату Міссурі Джоша Голі повідомляє The Financial Times.

"Розслідування генерального прокурора штату Міссурі Джоша Голі сфокусується на масиві клієнтських даних, зібраних Google, а також на тому, чи відповідають фактичне збирання, використання і розкриття цієї інформації законодавству штату", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування має з'ясувати, чи не використовує Google у незаконний спосіб контент інших веб-сайтів і чи не віддає компанія переваги власним сервісам у відображенні результатів пошукових запитів, передає Укрінформ.

У компанії заявили, що не отримували судової повістки, додавши, що вони мають надійний захист приватних даних користувачів і продовжують працювати у високо конкурентному і динамічному середовищі.

Раніше компанія Google подала апеляцію до Європейського суду на рішення Єврокомісії про накладення штрафу у розмірі 2,42 мільярда євро через нібито зловживання домінуючим становищем на ринку пошуковиків.