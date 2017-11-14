Пучдемон готовий відмовитись від вимог про незалежність Каталонії

Карлес Пучдемон готовий розглядати різні шляхи виходу регіону з кризи, в тому числі і варіант, коли провінція залишиться у складі Іспанії. Про це колишній глава Каталонії розповів у бесіді з журналістами, повідомляє німецьке видання Die Welt.

"Я готовий визнати і інший вид відносин з Іспанією, крім вимог про незалежність... Альтернативний розвиток подій абсолютно можливий. Я завжди виступаю за єдність", - сказав Пучдемон.

При цьому причину того, що відбувається, колишній лідер Каталонії бачить у анулюванні статусу автономії 2010 року, який був узгоджений парламентами країни і провінції, передає "Укрінформ".

Раніше прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпускає парламент Каталонії. За його словами, 21 грудня в регіоні повинні відбутися позачергові вибори. Рахой також звільнив каталонського лідера Карлеса Пучдемона і його кабінет. Тепер керувати регіоном буде віце-прем'єр-міністр Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія.

Відсторонений ж лідер Каталонії Карлес Пучдемон разом з міністрами регіону постануть перед судом Бельгії 17 листопада.