Рада надала статус учасників бойових дій активістам Євромайдану

Тим, хто брав участь у Євромайдані, Верховна Рада надала статус учасників бойових дій. Парламентарі підтримали відповідний законопроект 241 голосом, про це йдеться у повідомленні на сайті ВР.

“Законодавчим актом надано статус учасника бойових дій особам, які брали участь у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича і на виконання Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» включені до переліку осіб, які під час участі в Революції Гідності отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року”, зазначають на сайті парламенту.

Законом визначено статус інваліда війни для громадян, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції та надано відповідні пільги зазначеним особам.