Рада попередньо підтримала бюджет-2018

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік, запропонований урядом Володимира Гройсмана.

За законопроект №7000 у цілому проголосували 260 нардепів, передає Еспресо.TV.

"Рішення прийняте", - заявив голова парламенту Андрій Парубій.

Уряд закладав у документ ріст ВВП в 2018 році на 3%, інфляцію в 7%, а дефіцит бюжету 2,4% ВВП. Також Кабмін планує ріст доходів бюджету на 15% - більше 1 трлн грн. Уряд обіцяє не піднімати податки, а ріст відбуватиметься за рахунок економічного зростання.

Окрім того, 2018 року планується збільшити мінімальну зарплату на 16,3% - до 3723 грн.

Витрати на соціальну допомогу в 2018 році збільшать до 122,7 млрд грн (117,6 млрд грн в 2017 році).

55,1 млрд планується витратити на адресні субсидії для оплати комунальних послуг.

7 млрд грн становитимуть пільги на оплату комунальних послуг.

57,9 млрд грн - виплати соціальним категоріям населення.

Враховуючи проведення антитерористичної операції (АТО) на сході країни та військову загрозу з боку Росії, витрати на оборону і безпеку збільшуються на 21,2 млрд грн - до 165 млрд грн в 2018 році.

На 22% (до 60 млрд грн) збільшать витрати на Збройні Сили України.

На 65,7% (до 16,4 млрд грн) збільшать витрати на закупівлю і модернізацію військової техніки.

На 20% зростуть витрати на МВС, прикордонників та рятівників.