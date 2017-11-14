У центрі Вінниці активістка FEMEN спалила декорації біля магазину "Roshen"

У ніч на 14 листопада декоративний «вінницький» трамвай, який прикрашав вхід до магазину «Рошен», підпалили. Відповідальність за інцидент взяло на себе угрупування FEMEN. Фото та відео з події вони виклали у мережу Інтернет, повідомивши, що

«У логові звіра – місті Вінниці, біля головного магазину «Рошен» відбулось «досадне» загоряння декоративного трамвайного вагона. Приводом для акції стали чергові розкриття фінансових афер шоколадного бариги Петра Олексійовича з публікацією «райських документів», – йдеться у повідомленні. На спалений макет вагончика активісти наклеїли банер з написом «Tram to offshore».

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомлення про пожежу надійшло о 1.43. На місце події на спецтехніці виїхало 4 рятувальники. О 1.48 загорання було локалізовано, а за три хвилини – ліквідовано.

Вранці робітники торговельного центру понівечені декорації прибрали. За фактом інциденту порушене кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 296 КПК України – хуліганство.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора