У Китаї робот-лікар здав місцеві медичні іспити і отримав ліцензію

У компанії iFlyTek з Шеньчженю заявили, що їхній ШІ-лікар здав місцеві медичні іспити і отримав ліцензію. Про це досягнення у сфері розвитку штучного інтелекту пише видання Tehnot.

"Ми випередили Watson. Наша система першою в світі пройшла потрібні іспити і підтвердила людський рівень кваліфікації. Система IBM ніколи не здавала такі іспити в США", коментують у компанії.

Замість того, щоб замінювати лікарів, ШІ допоможе лікарям ефективніше обслуговувати пацієнтів. Вивчаючи мільйони випадків зі всієї країни, аналізуючи дії кращих лікарів, штучний інтелект вдосконалюється. Пізніше він стане незамінним товаришем для лікарів, особливо у віддалених клініках, де традиційно низький рівень лікування.

Система набрала 456 балів на іспиті, хоча для складання достатньо 360.