У Китаї відкрилася футуристична п'ятирівнева бібліотека

У китайському місті Тяньцзінь відкрилася приголомшлива публічна бібліотека з унікальним дизайном.

Величезна п'ятирівнева бібліотека спроектована нідерландською компанією MVRDV у співпраці з Інститутом містобудування і дизайну міста Тяньцзінь. Площа будівлі - понад 34 тисячі квадратних метрів, тут можна вмістити до 1,2 мільйона книг, пише Bored Panda.

Бібліотека розташована в культурному районі Бінхай, і завдяки оригінальному інтер'єру, виконаному у формі гігантського ока, отримала назву "Око Бінхая".

На будівництво бібліотеки пішло три роки. Ряди книжкових полиць тут розташовані каскадом навколо великої сфери, що світиться. На першому і другому поверсі бібліотеки розмістилися читальні зали і зони відпочинку, на верхніх рівнях - конференц-зали, офіси, комп'ютерні класи й аудіо-кімнати. У підземному рівні бібліотеки розташувалися книжкове сховище і величезний архів.