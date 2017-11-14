У Лаврі презентували проект Романа Михайлова про страх людини

У галереї мистецтв «Лавра» відкрилася виставка робіт українського художника Романа Михайлова "СТРАХ".

У своєму новому проекті «Страх» він представив живопис, графіку і відеороботу. За словами Романа, це проект - про страх сучасного суспільства, який неможливо контролювати. Пропонуємо до вашої уваги фотозвіт з виставки

«Я створив серію живописних робіт, багаторазово зображуючи оголену фігуру, що біжить, на тлі зеленого поля. Пейзаж також нагадує похмурі стіни в під'їзді, які зустрічаються як усюди на пострадянському просторі, так і в Нью-Йорку. Обличчя людини, що біжить, спотворено жахом. Оголеність передає її хворобливу незахищеність. У припадку паніки вона втікає від джмеля, що переслідує її. Джміль - символ страху, параної, фобії, нав'язливої думки, яка робить наше життя нестерпним.

У зображенні фігури багато карикатурного. Мені хотілося витримати баланс трагедії і іронії. Стан, який я прагнув передати, - це сміх, викликаний відчаєм, граничним станом, у якому перебуває людина. Для мене це особиста історія і результат моїх спостережень за оточуючим суспільством», - розповідає автор.

Куратором проекту виступив відомий арт-критик і медіаменеджер Костянтин Дорошенко. Він акцентував увагу на актуальності теми проекту, адже стан паніки у зв'язку зі змінами в суспільстві сьогодні властивий багатьом:

«Наші страхи перебільшують наявні загрози. Спроба сховатися від невідворотного майбутнього, небажання змінюватися, боязнь травми підштовхує людей шукати підтримки у віджилих традиціях, приводити до влади популістів, які пропонують прості відповіді і схеми, результатом яких може стати тільки обмеження персональних прав і свобод», - коментує проект Костянтин Дорошенко.

Виставка відбулася за підтримки Тетяни Миронової, директора муніципальної галереї мистецтв «Лавра» і засновника арт-простору Face foundation.

Вона вважає, що роботи Романа - завжди гостросоціальні і змушують глядача відчути широку гаму суперечливих емоцій, але тільки не байдужість:

«У проекті «Страх» він зачепив актуальну тему людських фобій. Автор пропонує глядачеві замислитись, чого ми боїмося, що робить наше життя нестерпним і чому ми втікаємо від своїх страхів. Адже, по суті, тільки від нас залежить - піддатися їм або зробити мужній крок назустріч. Впевнена, що цей проект стане етапним як для творчості художника, так і для галереї».

Виставка триватиме до 19 листопада

Вхід вільний