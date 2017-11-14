У НАТО заявили, що безпека країн-учасниць Альянсу тісно пов'язана із ситуацією в Україні

Безпека країн-членів Північноатлантичного Альянсу тісно пов'язана із ситуацією в Україні. Агресивні дії Росії в країні спричинили зміну пріоритетів НАТО. У виступі на міжнародній конференції «Система регіональної безпеки у Східній Європі. Місце і формати залучення України», директор Центру інформації та документації НАТО Барбора Маронкова зазначила, що моментом, що спричинив вищезгадані зміни , стали події лютого і березня 2014 року в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Коли ми говоримо про НАТО, першим і найважливішим для нашої дискусії сьогодні є те, що безпека євроатлантичного регіону дуже пов'язана з безпекою України. Такий тісний зв’язок дуже легко простежити, тому що нинішній фокус НАТО на стримування агресії і посилення оборони пов'язані з російською агресією в Україні і незаконною анексією Криму» , - сказала Маронкова.

Вона додала, що події лютого і березня 2014 року в Україні спричинили зміни у пріоритетах НАТО. За словами Маронкової, Альянс завжди розглядав колективну безпеку як найперше і найважливіше завдання, але з часів «холодної війни» акцент робився на тому, що відбувається біля кордонів НАТО, а не завжди на гарантуванні безпеки в країнах Альянсу.

«Зміна пріоритетів НАТО стала результатом дій Росії в Україні», - зазначила Маронкова.