У Раді зареєстрували проект щодо заміни паперових квитанцій за компослуги електронними

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №7270, відповідно до якого в Україні скасують паперові квитанції за комунальні послуги, замінивши їх електронними платіжками. Законопроект оприлюднили на сайті Верховної ради.

“Запропоновані цим законопроектом зміни мають за мету удосконалити регулювання платіжних систем та контроль за операційними ризиками їх учасників, упорядкувати діяльність платіжних установ на ринку послуг з переказу коштів, надати право платіжним установам відкривати клієнтам рахунки й електронні гаманці, випускати платіжні карти й електронні гроші, а також їх обслуговувати, демонополізувати оплату комунальних та подібних послуг за рахунок використання електронних інвойсів, удосконалити порядок здійснення оверсайту платіжних систем, привести національне кримінальне законодавство до вимог європейського законодавства”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Інформувати українців про рахунки на за спожиті послуги автори законопроекту пропонують за допомогою "прикладного програмного інтерфейсу".