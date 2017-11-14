У школі в Північній Каліфорнії сталася стрілянина, є загиблі

У вівторок, 14 листопада, в початковій школі в сільській частині Північної Каліфорнії (США) сталася стрілянина, в результаті загинули три особи.

Як передає AP, ще кілька осіб, в тому числі школярі, отримали поранення. Стрілок був ліквідований правоохоронцями.

У поліції округу Техама повідомили, що офіцери обстежують щонайменше п'ять місць, де велася перестрілка, - в школі і навколо школи в заповіднику Ранчо Техама.

З початкової школи евакуювали всіх учнів і персонал.

За даними KRCR, очевидці бачили як мінімум двох стрільців.