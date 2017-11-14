У Світовому банку наголосили на важливості створення в Україні Антикорупційного суду

Глава Групи Світового банку Джим Йонг Кім заявив, що ухвалення земельної реформи та створення Антикорупційного суду є вкрай важливими для України.

"Земельна реформа буде локомотивом розвитку країни в майбутньому. Ми готові максимально надавати допомогу для її ухвалення", - сказав він, передає Deutsche Welle.

Джим Йонг Кім додав, що не менш важливим є й створення Антикорупційного суду. "Дуже важливий крок - створення Антикорупційного суду, що є однією з умов одержання чергового траншу МВФ", - наголосив президент СБ.

Разом з тим він зазначив, що схвалює реформу охорони здоров'я та освіти в Україні.

Раніше у МВФ заявили, що для продовження співпраці Україна повинна ухвалити закон про приватизацію, створити Антикорупційний суд, урегулювати питання цін на газ і провести земельну реформу.