Українська Рада бізнесу назвала "білий" та "чорний" перелік законодавчих ініціатив

13 листопада 2017 року відбулися установчі збори Української Ради Бізнесу (УРБ) - широкого об’єднання асоціацій малого та середнього бізнесу, до складу якої увійшли 63 бізнес-об’єднання різних галузей економіки - http://www.urb.org.ua/index.php/layout/2017-11-01-14-44-20, членами яких є близько 27 тисяч підприємств України.

- Ми об’єдналися, аби спільними зусиллями добиватися прийняття вкрай важливих для економіки реформ, визначених у меморандумі Ради, - сказав, вітаючи однодумців, представник ТПП Олег Лиховид. – Це об’єднання горизонтальної структури, консолідація галузевих бізнес-асоціацій для вироблення спільного бачення та рішень, як мають реалізовуватися реформи та задля тиску на владні органи, що гальмуюь чи не поспішають з реформами.

Учасники установчих зборів Української Ради бізнесу проголосували за організаційні процедури вступу до неформального об’єднання та виключення з нього, визначили структуру УРБ, сформували бачення роботи через створення проектних комітетів та співпраці з незалежними аналітичними центрами, а також окреслили пріоритети у економічних реформах країни. У першу чергу, одноголосно підтримали ініціативу вимагати інституціональних реформ, найважливіших для створення передумов сталого економічного розвитку.

- Вважаємо першочерговим завданням створення Служби фінансових розслідувань як аналітичного органу замість податкової міліції, - сказав голова Української федерації індустрії безпеки Анатолій Долинний. – Наша галузь стикалась з проблемами, коли силовики ставали інструментом комерційної та політичної боротьби. Тому є потреба, аби бізнес-асоціації вимагали термінового внесення в зал Верховної ради законопроекту, напрацьованого Мінфіном та погодженого Кабінетом Міністрів та його прийняття з певними коригуваннями або прийняти за основу проект, підготовлений народними депутатами (№4228), де також йдеться про демілітаризацію майбутньої служби та її аналітичний характер.

Ця пропозиція біла підтримана консенсусом учасників Зборів.

Також учасники установчих зборів УРБ одноголосно підтримали концепцію реформи Державної фіскальної служби та реформу митниці (на рівні напрацьованого Міністерством фінансів Плану заходів, розробленого спільно з експертами та представниками бізнес-асоціацій.

Крім того, учасники установчих зборів УРБ внесли до «білого списку ініціатив» законопроекти щодо мінімізації податків через транскордонну торгівлю: було підтримано (з основу, з необхідністю доопрацювання) законопроекти № 6755 и № 6756, що можуть виправити викривлені конкурентні умови ведення бізнесу на внутрішніх галузевих ринках.

- Соцопитування GFK та дослідження Інституту економічних досліджень довели, що є необхідність прийняти заходи для зменшення зловживань за допомогою «піджаків» та «посилок», але не за рахунок звичайних громадян та не за рахунок зниження граничної вартості, а обмежуючи лише кількість на місяць або на рік. Такий підхід не вплине на звичайних отримувачів, але суттєво зменшить тіньові схеми. - повідомила Софія Арасланова, генеральний директор асоціації «Українські імпортери побутової електроніки».

До «білого» списку реформаторських ініціатив учасники установчих зборів занесли також законопроект про ліквідацію податку на прибуток та перехід до податку на виведений капітал (законопроект, одноголосно підтриманий Кабінетом Міністрів), проекти щодо лібералізації системи реєстрації розрахункових операцій (зокрема проект №4117) та заходи щодо деофшоризації, зокрема чотири пункти плану BEPS. «Давайте вимагати від влади винести ці законопроекти на голосування, бо маємо вдосталь експертних досліджень та статистики, що, у першу чергу, через офшори та контрабанду українська економіка перебуває в тіні», - сказала генеральний директор асоціації прямих продажів Надія Бедричук, посилаючись на дослідження Інституту соціально-економічної трансформації.

Також було розглянуто кілька шкідливих законопроектів, зокрема 4835-д,4836,4837,6602, які не мають жодного економічного обгрунтування та погіршують умови ведення бізнесу в Україні – ці проекти одноголосно внесено до «чорного списку» УРБ та рекомендовано народним депутатам відхилити.

Наприкінці зустрічі Михайло Соколов, представник Всеукраїнської аграрної ради, запропонував створити постійно діючі Комітети на основі аналітичних центрів - стратегічних партнерев Ради Бізнесу, задля незалежної оцінки проектів та ініціатив, відносно яких члени УРБ пропонують сформувати спільну позіцію та внести до чорного або білого списку проектів.

Учасники установчих зборів УРБ погодили подальші кроки щодо реалізації узгоджених пріоритетів та домовились про регулярні зустрічі для погодження нових завдань.