В ООН прийняли оновлений проект резолюції щодо Криму

На засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН був прийнятий оновлений проект резолюції з прав людини в аннексированном Криму. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що документ був підтриманий представниками 71 країни, ще 77 країн вирішили утриматися. Проти виступили Білорусь, Північна Корея, Венесуела і ще кілька країн.

Нагадаємо, що в жовтні Україна внесла в секретаріат Третього комітету Генасамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними і культурними питаннями, оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму. У разі успіху розгляду, документ винесуть на Генасамблею. У новому документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами.