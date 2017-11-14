В Україні сповільнилося зростання ВВП

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі 2017 року відносно до аналогічного періоду 2016 року склало 2,1% в порівнянні з 2,3% у другому кварталі і 2,5% - в першому кварталі 2017 року.

Про це повідомили у Державній службі статистики, передає Інтерфакс-Україна.

У порівнянні з попереднім кварталом економіка України у третьому кварталі цього року (з урахуванням сезонного фактора) додала 0,2%, тоді як кварталом раніше цей показник дорівнював 0,6%.

Як повідомлялося, у середині серпня Держстат оперативно оцінив зростання у другому кварталі 2017 роки до другого кварталу 2016 року у 2,4% ВВП, а у середині вересня знизив цю оцінку до 2,3%.

При цьому, кварталом раніше Держстат попередньо повідомляв про зростання на 2,4%, а потім поліпшив оцінку до 2,5%.

Також слід зазначити, що уряд при перегляді проекту держбюджету-2017 на початку літа цього року погіршив прогноз зростання реального ВВП з 3% до 1,8% через припинення відносин з підприємствами на неконтрольованій території на Донбасі.