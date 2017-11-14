В Україну приїхав помічник держсекретаря США Мітчелл

До Києва з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.

Про це повідомило посольство США в Україні.

У посольстві цей візит назвали черговим виявом міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України.

Вітаємо в Україні заступника держсекретаря США з питань Європи Аарона Весса Мітчелла. Черговий вияв міцної підпримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України#SteadfastlyUnited pic.twitter.com/20W6Ztn0FD — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14 листопада 2017 р.

За інформацією Інтерфаксу, помічник держсекретаря США перебуватиме в Україні з 14 по 16 листопада. Мітчелл планує зустрітися з українськими високопоставленими особами, мета яких - "підтвердити зобов'язання США щодо суверенітету і територіальної цілісності України та закликати їх до продовження проведення ключових реформ".

Крім того, він має намір зустрітися з представниками ділових кіл і громадянського суспільства України.