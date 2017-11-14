Верховна Рада прийняла закон про доступність сільської медицини

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).

"За" проголосували 280 народних депутатів, передає Еспресо.TV.

"Проти" - 2, утрималися -19 нардепів. Не голосував 61 депутат.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою закону є "максимальне наближення медичного обслуговування до населення".

Документ передбачає такі нововведення як проведення у селах щорічних виїзних прийомів лікарями-спеціалістами, а також впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема з використанням засобів телемедицини та телеметрії, особливо коли відстань є критичним чинником для діагностування та надання допомоги.

Згідно з цим законом, сільська медицина також отримає "авіаційні, водні, автомобільні спеціальні санітарні транспортні засоби", у тому числі обладнаних як реанімобілі.