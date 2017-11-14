Внаслідок землетрусу на кордоні Ірану та Іраку загинули вже понад 400 людей

Щонайменше 415 людей загинули у двох країнах внаслідок землетрусу на кордоні між Іраном та Іраком . Кількість травмованих перевищила сім тисяч, пише Deutsche Welle.

Станом на вечір понеділка, 13 листопада, міністерство внутрішніх справ Ірану повідомило про 407 загиблих та майже 6700 травмованих у провінції Керманшах, що на заході країни. Найбільше постраждало місто Сере-Поле-Зохаб, яке залишалося знеструмленим. Двохсот осіб, які зазнали важких ушкоджень, доправили літаками в лікарні Тегерана.

Тим часом іранські ЗМІ повідомляють про більшу кількість загиблих. За даними англомовного іранського телеканалу Press TV, загинули вже щонайменше 450 людей, а травмовано - ще понад 7100. Інформагенція Tasnim повідомляє про 445 загиблих.

В Іракському Курдистані місцева влада заявила про вісьмох загиблих та понад 500 травмованих.

Рятувальні операції в обох країнах тривають. Іран залучив до подолання наслідків лиха військові вертольоти. Через страх афтершоків, а також через руйнування будинків багато жителів уражених стихією районів ночуватимуть на вулицях, повідомляє інформагенція AFP. Іранська влада готується до спорудження наметових таборів у провінції.

Регіон, в якому стався землетрус, розташований над розломом тектонічних плит, тому відносно часто зазнає землетрусів.