Європейський лоукостер запускає рейси з Києва до Італії

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з 8 грудня запустить регулярні рейси з Києва до італійського міста Мілана і Неаполя, а зі Львова до Неаполя та Венеції.

Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

Рейси зі Львова до Неаполя здійснюватимуться три рази на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях, а рейси зі Львова до Венеції два рази на тиждень по п'ятницях і неділях. Зазначається, що рейси з Києва до Неаполя та Мілана (Бергамо) здійснюватимуться три рази на тиждень по середах, суботах та неділях.

Крім цього, авіакомпанія Ernest Airlines з грудня додасть до вже існуючого рейсу Львів - Мілан (Бергамо) ще один рейс на тиждень. Таким чином, рейси за цим маршрутом будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, найнижча ціна квитка в одну сторону з Києва до Неаполя становитиме 43 євро, а з Києва до Мілана - 39 євро. Ціна квитка в одну сторону зі Львова до Неаполя становитиме 44 євро, до Венеції 41 євро, а до Мілана - 49 євро.