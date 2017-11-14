За неявку на матч у Маріуполі, апеляційний комітет ФФУ затвердив технічну поразку "Динамо"

Апеляцію "Динамо" на рішення КДК ФФУ не задовольнили. За неявку на матч у Маріуполі, апеляційний комітет ФФУ затвердив технічну поразку команди, повідомляє Команда1.

Зазначимо, за кілька днів до засідання АК ФФУ, київський клуб намагався домовитися з "Маріуполем" про те, щоб все-таки зіграти цей матч, але отримав відмову. Поки невідомо, чи буде "Динамо" подавати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Нагадаємо, раніше київське "Динамо" спростувало інформацію про можливу дискваліфікацію клубу з єврокубків за трансферні борги.