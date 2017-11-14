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Запобіжний захід сину Авакова залишили без змін

14 листопада, 2017 - 18:43
Фото Радіо Свобода

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського райсуду Києва щодо запобіжного заходу фігурантові "справи рюкзаків" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру Авакову.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок, 14 листопада, Апеляційний суд відмовив в задоволенні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

САП клопотала про запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 5 млн грн.

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