Запобіжний захід сину Авакова залишили без змін

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського райсуду Києва щодо запобіжного заходу фігурантові "справи рюкзаків" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру Авакову.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

На засіданні у вівторок, 14 листопада, Апеляційний суд відмовив в задоволенні скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

САП клопотала про запобіжний захід для Олександра Авакова у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 5 млн грн.