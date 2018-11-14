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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Через перший сніг у Києві утворилися великі затори на дорогах

14 листопада, 2018 - 11:18
Фото Reuters (архівне)

У Києві вранці 14 листопада через перший у цьому сезоні сніг на дорогах утворилися масштабні затори. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Складна ситуація на дорогах спостерігається не тільки в центрі міста, але й на під'їздах до столиці, у тому числі на Кільцевій дорозі. Через велику кількість ДТП велика чимало транспорту накопичилося на вулицях Соборній, Чорновола, Деміївській, Голосіївському проспекті, Грінченка, проспекті Лобановського, Соборності, Бажана, вулиці Миколайчука. В центрі міста "тягнуться" райони Бессарабської площі, Поділ, бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик, Михайлівська, Володимирський узвіз та багато інших.

На мостах також непроста ситуація - у напрямку центру міста паралізовано рух на Південному, мосту Патона, Гаванському і Дарницькому. Міст Метро "стоїть" в районі станції метро "Лівобережна", далі пробка по Броварському проспекту у бік "Дарниці". Примикаюче на правому березі до мостів Набережне шосе також переповнене транспортом.

Нагадаємо, у столиці сьогодні вперше цієї осені випав невеликий сніг і він продовжує йти досі.

Джерело: День

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