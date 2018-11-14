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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Через снігопад у Києві ввели спецрежим для курсування громадського транспорт

14 листопада, 2018 - 12:19
Фото Reuters

У Києві у зв'язку з погіршенням погоди і першим снігом ввели спецрежим для курсування громадського транспорту. Про це повідомила прес-служба "Київпастрансу".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов, ДТП і пробками на маршрути громадського транспорту введено оперативне положення - курсування без дотримання графіка руху", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздки і не сваритися з працівниками підприємства.

Нагадаємо, вранці 14 листопада у Києві пішов сніг. Через це на дорогах міста утворилися затори. Раніше водіїв закликали змінити шини на зимові і не паркуватися вздовж доріг, так як буде сніжно і слизько.

"Київавтодор" вже почав розчищення вулиць столиці від снігу.

Джерело: День

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