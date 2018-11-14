Доба в зоні ООС: 8 ворожих обстрілів, активізація бойовиків на Приазов'ї

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Окупанти вісім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ворог обстрілював наші оборонні укріплення у районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалося, проте, фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Поточної доби ворог провів один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 13 листопада двох російських окупантів було знищено, ще п’ятеро загарбників отримали поранення.