Фільм "Гірська жінка: на війні" отримав премію Європарламенту

Фільм "Жінка на війні" спільного виробництва України, Ісландії та Франції отримав премію Європарламенту Lux за 2018 рік.

Про це оголосив у середу в Страсбурзі президент ЄП Антоніо Таяні, передає прес-служба Держкіно України на офіційному сайті.

"Жінка на війні" ісландського режисера Бенедикта Ерлінгссона є політичним фільмом, феміністською сагою, що розповідає про жінку-учителя музики, яка живе подвійним життям відданого активіста у сфері довкілля", - розповів Таяні.

Як повідомляв Укрінформ, створена за підтримки Держкіно українсько-ісландсько-французька стрічка режисера Бенедикта Ерлінссона "Жінка на війні" отримала найпрестижнішу кінопремію The Nordic Council Film Prize в Осло.

Світова прем'єра цієї картини відбулася у рамках програми "Тиждень кінокритики" 71-го Каннського кінофестивалю, де фільм отримав нагороду за найкращу музику.