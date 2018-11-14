Фінляндія готова прийняти піврічне головування в ЄС замість Румунії

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіла заявив, що Гельсінкі готові прийняти піврічне головування в Європейському Союзі замість Румунії, проте від самого Бухареста ще не надходило такого прохання.

Про це він сказав фінському агентству новин STT, повідомляє EUobserver.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіла заявив, що Гельсінкі здійснюють підготовку для прийняття головування в ЄС, починаючи з 1 січня, замість Румунії. Проте від самого Бухареста ще не надходило такого прохання", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не готова до головування в ЄС через гостру політичну ситуацію в країні і розбіжності всередині коаліційного уряду.

Кількома днями до цього про свою відставку з поста міністра європейських справ заявив відповідальний за підготовку до майбутнього головування Румунії в ЄС Віктор Негреску.

Проте у вівторок румунський прем'єр-міністр Віоріка Денчіле повідомила журналістам, що країна готова до головування.

Як повідомлялося, з 1 січня 2019 року піврічне головування в ЄС повинно перейти від Австрії до Румунії.