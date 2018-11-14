Гройсман: усім містам України дали тепло, залишилась тільки Сміла

Подати газ на підприємства теплокомуненерго та забезпечити теплопостачання у ряді міст вдалося лише завдяки особистому втручанню представників Кабінету міністрів.

Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Укрінформ.

"Тільки особистим втручанням (вдалося - ред.) розблокувати ситуацію. Лишилося тільки місто Сміла. Я би хотів заслухати інформацію по пуску тепла в Україні. Той абсурд, який лунає від деяких представників місцевої влади, просто не піддається жодній критиці. А заручники - люди. Я був змушений як Прем'єр-міністр займатися цими питаннями, щоб розблокувати Кривий Ріг, Павлоград, Херсон", - сказав він.

На думку Гройсмана, нинішня ситуація засвідчила, що в Україні необхідно підвищувати рівень відповідальності представників місцевої влади.

"99% мерів - нормальні і адекватні люди. А є такі, що я не розумію, навіщо вони обираються, якщо не можуть робити елементарні речі. Я вимагаю покласти цьому край, а якщо люди не можуть, ми звертатимемося до парламенту, щоб їх відсторонити", - сказав глава уряду.

За його словами, питання постачання тепла буде одним із питань порядку денного.

"Основним питанням сьогодні є ухвалення проекту бюджету на 2019 рік у другому читанні", - додав Гройсман.

Нагадаємо, станом на 13 листопада НАК "Нафтогаз України" не надав номінації на газ 22 теплопостачальним підприємствам з дев'яти регіонів через значну заборгованість цих компаній.