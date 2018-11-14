Кількість загиблих від пожеж у Каліфорнії зросла до 50 людей

Жертвами спустошливих лісових пожеж в Північній Каліфорнії стали щонайменше 50 людей. Про це повідомляє DW з посиланням на місцеву владу.

"Майже всі тіла загиблих були знайдені в районі міста Парадайз. Ще дві людини стали жертвами пожежі в прибережному місті Малібу. Реальне число загиблих може виявитися ще вищим, через те, що десятки людей вважаються зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив регіон зоною стихійного лиха.

Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула на півночі Каліфорнії в четвер, 8 листопада. Там загинули 29 людей, ще двоє загинули на півдні штату, біля курортного міста Малібу, де горять ліси.

Пожежі в Каліфорнії вже називають найбільш руйнівними в історії. На півночі штату вигоріла територія в 44 тис. гектарів, на півдні - 33 700 га. Вогонь повністю знищив містечко Парадайз - 6 700 будівель.