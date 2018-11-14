КМУ підтримав проект закону про детінізацію заробітних плат

Кабінет міністрів схвалив проект закону Міністерства соціальної політики про детінізацію заробітних плат, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду на 10 млрд грн.

Про це на засіданні уряду сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

"Ми вносимо пропозицію удосконалити законодавство з нарахування ЄСВ, яке може збільшити надходження до 10 млрд грн до Пенсійного фонду протягом календарного року. Ми пропонуємо збільшити максимальну базу нарахування величини ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат, тобто до суми 104325 грн. Пропонується встановити регресивну шкалу розміру сплати ЄСВ з розміру ЗП, яка перевищує максимальну величину, що стимулюватиме до легалізації заробітних плат. Ставка ЄСВ на ту суму ЗП, яка перевищує максимальну базу оподаткування, зменшуватиметься до 5% на суму, що перевищує 270 розмірів мінімальних ЗП", - розповів Рева.

Крім того, за його словами, пропонується ввести на підприємствах диференціацію заробітних плат залежно від кваліфікації робітників, а керівникам підприємств встановлювати заробітну плату у розмірі не менше двох мінімальних. Також буде посилена відповідальність за ухилення від сплати ЄСВ.

Рева розповів, чому назріла необхідність внести такі зміни до законодавства.

"Заробітна плата майже 4 млн працівників не перевищує 4 тис. грн. Загальна сума їх заробітних плат у вересні становила 11,7 млрд грн. При цьому, всього 51 тис. робітників отримали загалом 6,7 млрд грн. Їх середня заробітна плата становить 131 тис. грн. Люди з низькою заробітною платою заплатили соціальний внесок з усієї заробітної плати, а 51 тис. не самих бідних громадян заплатили ЄСВ лише з 40% свого заробітку. Очевидно, у цьому є перекіс", - відзначив Рева.

Він зазначив, що у схемі сплати ЄСВ на сьогодні є дві проблеми: коли заробітна плата є низькою, але отримана легально - тут мова йде про соціальну справедливість щодо сплати ЄСВ з усієї суми заробітку. Інша ситуація стосується тінізації заробітної плати з метою ухиляння від сплати. Рева нагадав, що у 2016 році було знижено на 40% ставку ЄСВ з 38 до 22% з метою зменшення навантаження на роботодавців, збільшення можливостей для підищення заробітних плат працівникам.

"Меншої ставки у країнах з подібним демографічним навантаженням у світі немає. Але 75% підприємств в Україні демонструють заробітну плату до 4 тис. грн. Це виключно приватний сектор економіки. Більшість таких підприємств не мають диференціації оплати відповідо до посад та характеру виконуваної роботи. Кваліфікована та некваліфікована праця за документами оплачується однаково. Але насправді більша частина зарплатні тінізується - приховується з метою ухилення від сплати ЄСВ", - розповів Рева.

За даними персоніфікованого обліку пенсійного фонду України, 84 тис. керівників підприємств отримують заробітну плати на рівні мінімальної. У місті Києві таких більше 20 тис. осіб.

"У грудні 2016 року таких керівників, які нараховували собі мінімальну заробітну плату, було 48 тис. Тобто, їх кількість зросла вдвічі", - додав Рева.

Він підкреслив, що Мінсоцполітики приділяє увагу збільшенню власних надходжень до Пенсійного фонду: розширенню кількості застрахованих осіб, легалізації зайнятості і заробітних плат.

"Ми бачимо, що існують схеми ухилення від сплати єдиного соціального внеску, а це мільярди коштів, які не доотримує Пенсійний фонд і громадяни", - сказав Рева.