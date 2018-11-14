Комітет міністрів Ради Європи не визнає результати "виборів" в ОРДЛО

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні в середу обговорив фейкові вибори на Донбасі, заявивши про невизнання цього порушення Мінських угод.

Про це написав постійний представник України в РЄ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

На доручення @poroshenko ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 ноября 2018 г.

"За дорученням Порошенка ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії", - написав постпред України.

Раніше президент України П.Порошенко заявив, що питання незаконного проведення виборів на окупованій території Луганської та Донецької областей внесено до порядку денного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ і буде розглянуто на засіданні комітету міністрів Ради Європи.