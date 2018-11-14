Крим є не спірною, а захопленою РФ територією, - Каспаров

Чемпіон світу з шахів, а також опозиційний діяч РФ Гаррі Каспаров висловився проти окупації Криму Росією, а також розкритикував бажання влади Росії боротися за території, а не за технологічний розвиток і якість життя людей.

Про це він заявив, відповідаючи на питання читачів сайту Каспаров.ru, передає Цензор.НЕТ.

"Одразу скажу - Крим не є спірною територією. Це не спірна, а захоплена територія, із порушенням усіх міжнародних договорів", - заявив Каспаров.

"Щодо Курильських островів, то за основу потрібно взяти договір 1956 року. Не зайве згадати, що саме при Путіні Росія зробила значні поступки Китаю при демаркації кордону в руслі Амуру. Очевидно, що Японії потрібно віддати частину території і дати їм брати участь у процесі освоєння цих островів. А тим горлопанам, які кричать про "референдум" у Криму, хочеться запропонувати провести референдум на Курилах щодо приєднання до Японії. Результат для них може бути несподіваним ... А можна і в Кенігсберзькій губернії провести аналогичний референдум ", - зазначив він.

"Ми живемо у світі, де території перестали відігравати ключову роль. Зараз важливі рівень технологічного розвитку та якість життя людей. Країна, яка не змогла забезпечити квартирами своїх ветеранів війни, не має право щось говорити про території. Коли якийсь патріот рве на собі сорочку від Armani і кричить, що не продасть батьківщину, відразу згадується Станіславський: "Не вірю!" - резюмував Каспаров.