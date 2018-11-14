Мемуари Мішель Обами очолили списки бестселерів у США

Мемуари Мішель Обами "Становлення" очолили списки бестселерів у США.

За кількістю попередніх замовлень книга стала найпопулярнішою в списку літератури для дорослих з 2015 року. Видавець планує продати не менше мільйона копій книги, повідомляє Радіо Свобода.

Книга Обами вийшла у вівторок. У той же день дружина 44-го президента США вирушила у світове турне для презентації своїх мемуарів. Тур розпочався в Чикаго, з інтерв'ю Мішель Обами телеведучій Опрі Уінфрі. Після Чикаго вона виступить в Ло-Анджелесі, Вашингтоні, Детройті, Бостоні, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку.

За кількістю попередніх замовлень книга стала найпопулярнішою в списку літератури для дорослих з 2015 року, повідомляє видавець Barnes & Noble. Обійти вийшла в 2015 році повість "Піди, постав сторожа" американської письменниці Харпер Лі Обамі не вдалося.

У книзі Обами вона розповіла про свої стосунки з чоловіком, про спільні походи до сімейного психотерапевта, перерваної вагітності і про те, що ніколи не пробачить президенту Дональда Трампа, що він підтримував чутки про народження Обами за межами США.

Книга ділиться на три частини, йдеться в рецензії Washington Post. У першій Обама розповідає про рідне Чикаго, в другій - про знайомство і любові з Бараком Обамою, в третій - про життя з чоловіком як публічних персонажів. Газета відзначає, що ще ніколи перша леді США не розповідала про своє дружині так відверто.

Книга Обами - одна з двох, підписаних видавництвом Penguin Random House в 2017 році. Другу повинен написати сам 44-й президент. Сума угоди офіційно не називалася, але оцінюється в 60 мільйонів доларів. Термін виходу книги Барака Обами поки не названий.