Міністр оборони Ізраїлю подав у відставку

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман сьогодні, 14 листопада 2018 року, оголосив про відставку, передає newsru.co.il.

Ліберман заявив про намір залишити посаду міністра оборони Ізраїлю на спеціальному засіданні фракції "Наш дім Ізраїль".

"Як ви здогадуєтеся, я зібрав вас для того, щоб повідомити про своє рішення піти у відставку. Я вважаю, що припинення вогню одночасно з триваючими намаганнями прийти до врегулювання в Газі - це капітуляція перед терором", - заявив міністр.

Ліберман зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності.

Зокрема, він категорично заперечував проти ввезення катарського пального в сектор Гази, але "був змушений підкоритися, оскільки отримав письмове розпорядження прем'єр-міністра".

Ліберман також закликав до проведення дострокових виборів у Кнесет 21-го скликання в найближчий термін.

Нагадаємо, що в ніч на 12 листопада ізраїльські військові провели спецоперацію в районі Хан-Юніс на кордоні з Газою. В результаті загинули сім палестинських бойовиків, у тому числі високопоставлений командир Хамас, а також підполковник Армії оборони Ізраїлю. 12 листопада ХАМАС випустив по півдню Ізраїлю десятки, не всі з яких були перехоплені. Ізраїль почав наносити відповідні ракетні удари. Це тривало до вечора 13 листопада, коли сторони домовилися про припинення вогню.

13 листопада уряд Ізраїлю підтримав запропоновану Єгиптом угоду про припинення вогню в Газі після двох днів взаємних обстрілів.

Прес-служба Нетаньяху заявила, що це рішення міністри прийняли одноголосно. Однак потім четверо з них заявили, що були проти. Це Ліберман, міністр з справах Єрусалиму Зєев Елькін, міністр освіти Нафталі Беннетт і міністр юстиції Айєлет Шакед. У прес-службі Нетаньяху повідомлення про позиції Лібермана назвали "фейкової новиною".

Зазначимо, Ліберман очолює Міністерство оборони Ізраїлю з 30 травня 2016 року.