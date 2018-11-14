У селі Реваківці, що на Буковині, планують відкрити Музей космосу імені Леоніда Каденюка.

Про це повідомляють на офіційному сайті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

"У селі Реваківці Кіцманського району відкривається новий культурно-краєзнавчий об’єкт – Музей космосу імені Леоніда Каденюка. Основною метою музею буде популяризації теми космосу та тисячолітніх знань про нього", – йдеться в повідомленні.

Організатори зазначають, що з нагоди відкриття музею 21 листопада у Центрі культури "Буковинська Троя" відбудеться форум. На ньому новоствореному музею присвоять статус філії Житомирського музею космонавтики ім. С. Корольова.

"Участь у форумі візьмуть провідні фахівці у галузі вивчення та популяризації космічної тематики України, а також представники крайової влади, суспільні та політичні діячі, педагоги і науковці", – зазначили організатори.