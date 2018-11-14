Оголошено переможця тендеру на будівництво Меморіалу Героям Небесної сотні

Переможцем тендеру на будівництво Меморіалу Героям Небесної сотні стало ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з пропозицією у 143 млн 296 тис. грн.

Про це повідомляє агентство Укрінформ.

Тендерні торги в системі держзакупівель ProZorro відбулися у середу, 14 листопада, повідомив у коментарі Укрінформу директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Відбувся тендер. Було чотири учасники. Переможцем торгів стало ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з пропозицією у 143 млн 296 тис. Зараз перевіряємо документи на відповідність тендерним вимогам. Остаточно переможець буде визначений у найближчі дні", - сказав він.

За словами Пошивайла, наступним у тендері після переможця йде ТОВ "Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельна виробнича майстерня "Україна-реставрація" з пропозицією у 148 млн 808 тис. грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, початкова вартість робіт з будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні була оцінена у 154 млн грн. Водночас у ході тендеру було обрано підприємство, котре зголосилося звести Меморіал за найнижчу ціну. Згідно з умовами договору, Меморіал має бути побудований упродовж 9 міс. з моменту перемоги у тендері.

За словами Пошивайла, наразі будівництво не можливе, оскільки ділянка по вулиці Інститутській у Києві, де має бути зведений Меморіал, арештована Печерським райсудом столиці за клопотанням Генпрокуратури до моменту завершення слідчих експериментів.

Як повідомлялося, 7 листопада комунальники демонтували стели зі світлинами загиблих Героїв Небесної сотні до каплички, яка розташована неподалік по вулиці Інститутській. Наразі завершується демонтаж пам'ятного хреста.

У коментарі Укрінформу керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі експерименти по вул. Інститутській розпочнуться одразу після приведення обстановки до зразка 2014 року. На проведення слідчих експериментів правоохоронцям потрібно близько місяця.