Пенс пригрозив Китаю "холодною війною"

США готові до протистояння у "холодній війні" з Китаєм, якщо він не змінить своєї політики в економічній, військовій та зовнішньополітичній сферах. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю The Washington Post.

"Якщо Китай хоче уникнути жорсткої холодної війни зі Сполученими Штатами та їхніми партнерами, він повинен кардинально змінити свою поведінку", - наводить видання слова віце-президента Пенса.

Пенс зауважив в інтерв'ю, що президент Трамп "залишає відкритими двері" для угоди з Китаєм, але тільки в тому випадку, якщо Пекін готовий внести суттєві корективи у своїй економічній, військовій та зовнішній політиці. Віце-президент США також заявив, що це кращий (якщо не останній) шанс Китаю уникнути сценарію "холодної війни" з Америкою.

Водночас, він зауважив, що багато чого залежатиме від зустрічі президентів обох країн в Аргентині, де наприкінці листопада відбудеться саміт "Великої двадцятки". Пенс пояснив, що крім як у сфері торгівлі, Китай повинен піти на поступки по ряду інших питань, у тому числі щодо крадіжки інтелектуальної власності, обмежень доступу на китайські ринки, дотримання міжнародних правил та норм, обмеження свободи судноплавства у міжнародних водах, втручання Компартії Китаю в політику країн Заходу.

Нагадаємо, відносини між США і Китаєм погіршились останнім часом через введення Сполученими Штатами додаткових мит на китайський імпорт, а також відповіддю на це з боку офіційного Пекіна. Крім того, американська сторона звинувачує Китай у недобросовісній торгівлі, крадіжці інтелектуальної власності, порушеннях міжнародних домовленостей.