Під час пожежі на Запоріжжі загинули 3 дітей

У селі Велика Знам’янка на Запоріжжі під час пожежі загинули троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"13 листопада о 17:15 у с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє дітей (2012, 2014 та 2016 р.н.)", - йдеться у повідомленнні.

О 18:20 підрозділами ДСНС пожежу на площі 70 квадратних метрів ліквідували.

До гасіння залучалися сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.