Польща і США співпрацюватимуть у сфері оборони для стримування російської агресії

Польща і США будуть співпрацювати у військовій галузі для стримування агресії Росії. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

"Міністр оборони США Джеймс Меттіс провів зустріч з міністром оборони Польщі Маріусом Блащаком у Пентагоні, підтвердивши намір зберегти тісні зв'язки між двома країнами у військовій області НАТО для стримування Росії", - йдеться в повідомленні.

Меттіс подякував Блащаку за пропозицію Польщі "розширити можливості США" в цій країні, а також за роль Варшави в розміщенні в Центральній Європі 4500 американських військовослужбовців.