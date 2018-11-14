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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Польща і США співпрацюватимуть у сфері оборони для стримування російської агресії

14 листопада, 2018 - 09:40
Фото Reuters

Польща і США будуть співпрацювати у військовій галузі для стримування агресії Росії. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

"Міністр оборони США Джеймс Меттіс провів зустріч з міністром оборони Польщі Маріусом Блащаком у Пентагоні, підтвердивши намір зберегти тісні зв'язки між двома країнами у військовій області НАТО для стримування Росії", - йдеться в повідомленні.

Меттіс подякував Блащаку за пропозицію Польщі "розширити можливості США" в цій країні, а також за роль Варшави в розміщенні в Центральній Європі 4500 американських військовослужбовців.

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