Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Як повідомляє BBC News Україна, зустріч проходила у закритому режимі в Українському домі.

На заході були присутні щонайменше три ієрархи УПЦ МП, серед них митрополит Переяслав-Хмельницьким Олександр (Драбинко).

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко після завершення зустрічі розповів журналістам, що на ній були присутні "представники (УПЦ МП), з числа тих, хто підтримує об'єднання".

Він додав, що на зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом, а представники УПЦ МП висловили свою підтримку процесу отримання автокефалії церквою в Україні.

"Досить велика частина єпископату Української православної церкви Московського патріархату виступає за створення єдиної Помісної православної церкви", - сказав Павленко.

Він додав, що кількість прихильників автокефалії православної церкви в Україні набагато більша, ніж були присутні на зустрічі з президентом.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі BBC заявив, що не знає про цю зустріч.

"З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким", - сказав він.

Архієпископ Климент додав, що "якщо це якісь світські заходи і спілкування на якісь державно-церковні питання, то немає ніяких проблем. У нас багато архієреїв зустрічаються з президентом і поза межами Києва в різних форматах, у ньому немає нічого особливого".

У вівторок вдень мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

Ієрархи УПЦ МП в цей же час проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.

Тоді УПЦ МП завила, що "собор єпископів Української православної церкви ухвалив рішення зустрітися з президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської лаври. Про це рішення собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився".

У Адміністрації президента ВВС News Україна повідомили ж, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

"Президент України готовий до діалогу. Двері Українського дому залишаються відкритими", - повідомили в Адміністрації.