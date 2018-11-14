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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Принц Чарльз святкує 70 років: опубліковані нові сімейні фото

14 листопада, 2018 - 11:55
Фото Reuters

 До ювілею принца Чарльза королівська сім'я опублікувала нові фото.

Дві фотографії принца Уельського і його сім'ї були випущені на честь 70-річчя Його Королівської Високості.

Фотографії були зроблені фотографом Крісом Джексоном в саду Кларенс-Гаус.

Також до ювілею принца королівська сім'я випустила ролик з його дитячими фотографіями.

Джерело: День

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