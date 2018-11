Принц Чарльз святкує 70 років: опубліковані нові сімейні фото

До ювілею принца Чарльза королівська сім'я опублікувала нові фото.

Дві фотографії принца Уельського і його сім'ї були випущені на честь 70-річчя Його Королівської Високості.

Фотографії були зроблені фотографом Крісом Джексоном в саду Кларенс-Гаус.

Також до ювілею принца королівська сім'я випустила ролик з його дитячими фотографіями.

Happy 70th birthday to HRH The Prince of Wales. pic.twitter.com/xmiPV4K7w4

— Clarence House (@ClarenceHouse) November 14, 2018