Сенцова нагородили премією Платформи європейської пам’яті та сумління

Український режисер та політв'язень Кремля Олег Сенцов здобув премію Платформи європейської пам’яті та сумління.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Словенії на офіційному сайті.

Зазначається, що посол від імені Сенцова отримав нагороду під час міжнародної конференції "Темна сторона місяця", яка проходить у місті Любляна (Словенія).

"Сьогодні, 14 листопада в парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія - у рамках міжнародної конференції "Темна сторона місяця", мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова", - написав посол України в Словенії Михайло Бродович на своїй сторінці у Facebook.

Посол відзначив демонстрацію солідарності з боку міжнародної спільноти з українськими політичними бранцями.

"Важливо змусити державу-агресора поважати права та свободи людини. Демократичне та правове суспільство не має і не може стояти осторонь цієї проблеми сучасності", - додав дипломат.

За інформацією PEN Ukraine, нагороду найближчим часом буде передано родичам Олега Сенцова в Україні.

Зазначимо, Платформа європейської пам'яті та сумління - міжнародний проект, покликаний досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті та не допустити відновлення тоталітаризму в Європі. Від України членами Платформи є Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху, Національний музей "Меморіал жертв Голодомору", Фонд збереження історії Майдану та Меджліс кримськотатарського народу.