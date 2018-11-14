США можуть ввести санкції проти Туреччини через системи РФ С-400

США можуть ввести санкції проти Туреччини в зв'язку придбанням російських ракетних систем С-400, які становлять загрозу для винищувачів п'ятого покоління F-35.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Джерело агентства у Вашингтоні нагадало про закон, який дозволяє Конгресу США у ряді випадків вводити санкції за придбання оборонних технологій в Росії.

"Не можу сказати точно, будуть введені санкції щодо Анкари через контракт по С-400, проте така ймовірність існує. Адміністрація США не відчуває оптимізму з цього питання... В районах, де будуть здійснювати польоти літаки п'ятого покоління F-35, знаходження ЗРК S-4 є загрозою. Переговори між Вашингтоном і Анкарою з цього питання тривають", - сказало джерело.