У Греції знайшли руїни стародавнього міста Тенеї

Археологи знайшли міські стіни та фундаменти кількох будівель давньогрецького міста Тенеї, яке, за легендою, заснували полонені з Трої.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Під час розкопок в селі Хіліомоді, яке розташоване на південний схід від Коринфа, грецькі археологи знайшли руїни міських будівель із залишками стін і дверними отворами. У деяких з них збереглися кам’яні та мармурові підлоги.

Також дослідники виявили ще сім гробниць в греко-римському некрополі, в яких були поховані двоє чоловіків, п’ятеро жінок і двоє дітей. У них збереглися також похоронні дари: вази, прикрашені золотом і коштовним камінням, уламки кераміки та більше ніж 200 монет, які датували періодом від IV століття до нашої ери до перших століть нашої ери.

Ще однією знахідкою виявились два людських зародки, що лежали в керамічному посуді, який зарили під фундаментом одного з будинків. Зазвичай греки ховали мертвих у некрополях, які перебували за межами міських стін.

За легендою, після закінчення Троянської війни греки привезли на півострів Пелопоннес полонених, яким цар Агамемнон дозволив заснувати місто. Імовірно, Тенея перебувала між Коринфом і Мікенами. У VIII столітті до нашої ери коринфяни і тенейці заснували на Сицилії грецьку колонію Сіракузи — батьківщину Архімеда. У 146 році до нашої ери, коли римляни зрівняли Коринф із землею, Тенея вижила і стала процвітати під римським пануванням.