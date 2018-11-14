Сьогодні у Празі відкривається «Тиждень українського кіно», організований Київським міжнародним кінофестивалем «Молодість», Державним агентством України з питань кіно та Посольством України в Чехії. Подія триватиме з 14 по 20 листопада.

Про це повідомляє Держкіно на офіційному сайті.

До програми увійшли нові, але вже відзначені багатьма нагородами, українські стрічки, і представлене різноманіття сучасного та класичного українського кіно в різних жанрах і формах. Фільми будуть презентувати чеській публіці актори та режисери.

Відкриє фестиваль титулований «Вулкан» – ігровий повнометражний дебют Романа Бондарчука, світова прем’єра якого відбулася на цьогорічному МКФ у Карлових Варах, а закриватиме тиждень «Коли падають дерева» – фільм ще однієї дебютантки у повному метрі Марисі Нікітюк.

Важливим є представлення саме на фестивалі українського кіно славетного «Астенічного синдрому» режисерки зі світовим іменем Кіри Муратової, якої не стало в цьому році. Фільм був відзначений спеціальним «Срібним ведмедем» журі Берлінале в 1990 році. Він буде показаний з оригінальної плівки в кінотеатрі Національного кіноархіву Чехії.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко подякував співорганізаторам фестивалю і зазначив: «Тиждень українського кіно у Чехії переростає в щорічну традицію. Торік, хоч захід проводився нами вперше, всі покази супроводжувалися переповненими залами. Зважаючи на таку зацікавленість українським кіно, цьогоріч ми підготували ще більшу програму, яка повно відображає тенденції динамічного розвитку кінематографа в Україні».

Повний перелік фільмів «Тижня українського кіно у Празі» та гості:

14 листопада, 20:00, кінотеатр «Atlas»

1) «Вулкан» (2018), реж. Роман Бондарчук, представить виконавець головної ролі Сергій Степанський

15 листопада, 19:00, кінотеатр «Evald»

2) «Брама» (2018), реж. Володимир Тихий, представить актор Ярослав Федорчук

16 листопада, 18:00, кінотеатр «Ponrepo»

3) «Астенічний синдром» (1972), реж. Кіра Муратова

17 листопада, 19:00, кінотеатр «Evald»

4) «Малевич. Український квадрат» (2018), реж. Дмитро Джулай, представить сам режисер

5) «Ніч з Наталею» (2018), реж. Андрій Бондаренко

18 листопада, 20:30, кінотеатр «Ponrepo»

6) «Донбас» (2018), реж. Сергій Лозниця, представить актор Валерій Антонюк

19 листопада, 19:00, кінотеатр «Evald»

7) «Герой мого часу» (2018), реж. Антоніна Ноябрьова, представить сама режисерка-сценаристка

20 листопада, 20:00, кінотеатр «Atlas»

8) «Коли падають дерева» (2018), реж. Марися Нікітюк, представить актор Максим Самчик